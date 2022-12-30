Онколог Панов объяснил странности в речи и мимике Бориса Корчевникова

Что касается мимики, то при нейрохирургических вмешательствах у пациентов часто случается воспаление лицевого нерва, продолжил врач. Этот нерв представляет собой огромные ветви, охватывающие все участки лица. Панов подчеркнул, что даже косвенное воздействие на его ветви может спровоцировать нарушения в мимике, сообщает «Вечерняя Москва».