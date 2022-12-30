Онколог Панов объяснил странности в речи и мимике Бориса Корчевникова

Онколог Андрей Панов прокомментировал странности в мимике и речи телеведущего Бориса Корчевникова. Врач объяснил, что стало причиной таких проблем.
Телезрители заметили, что журналист стал говорить в эфире не так, как раньше. Кроме того, на лице Корчевникова можно увидеть странные подергивания мышц.
Несколько лет назад телеведущий перенес трепанацию черепа — ему удалили доброкачественную опухоль головного мозга. Панов отметил, что такая операция может приводить к нарушению речевой функции и мимики лица, а также к ухудшению слуха.
«Речевые нарушения могут напоминать даже классический синдром постинсультной афазии», — рассказал онколог.
Что касается мимики, то при нейрохирургических вмешательствах у пациентов часто случается воспаление лицевого нерва, продолжил врач. Этот нерв представляет собой огромные ветви, охватывающие все участки лица. Панов подчеркнул, что даже косвенное воздействие на его ветви может спровоцировать нарушения в мимике, сообщает «Вечерняя Москва».
Онколог исключил, что странности в речи и мимике Корчевникова говорят о возвращении болезни. Если бы случился рецидив, эксперты поставили бы диагноз при помощи МРТ, резюмировал врач.