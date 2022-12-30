РФС и УЕФА сформируют рабочую группу по вопросу возвращения России на международную арену

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о создании рабочей группы по вопросу возвращения команд из РФ к участию в международных матчах.
Пресс-конференция президента РФС Александра Дюкова состоялась в Москве 30 декабря. В ходе нее глава организации поделился с журналистами планами по созданию рабочей группы, которая займется вопросом возвращения российских клубов и сборных на международную арену.
«РФС принял решение предложить УЕФА создать рабочую группу, в которой будет три представителя от РФС, плюс мы приглашаем туда войти представителей УЕФА и МОК. Цель этой рабочей группы ― возвращение клубных и сборных команд на международный уровень», — подчеркнул Дюков.
Президент РФС рассчитывает, что мужская сборная России сыграет на следующем чемпионате мира, пишет «Вечерняя Москва». Планетарное первенство 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Участниками чемпионата мира впервые в истории станут 48 национальных сборных.