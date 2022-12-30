Туристам посоветовали собирать вещи для поездок в одной цветовой палитре

Путешественникам дали советы, как максимально эффективно собрать и упаковать вещи для поездки.
С собой следует брать только действительно нужные вещи, которые подходят для погоды в городе, куда направляется человек. Если есть возможность, следует заранее узнать, получится ли постирать одежду, отмечает портал Travel and Leisure.
Собирая вещи в поездку, нужно отдать предпочтение одной цветовой гамме. Это облегчит выбор нарядов на отдыхе. В ручную кладь рекомендуется убрать лекарства, электронику, билеты и паспорта. Все, что не понадобится в пути, следует разместить в основном багаже.
По итогам 2022 года в РФ отдохнули почти 200 тыс. приезжих из других стран, не считая СНГ. Внедрение электронных виз позволит простимулировать туристический поток в Россию, считают в АТОР.