В Таиланде 56-летнюю женщину приговорили к 20 годам тюрьмы за кражу денег у матери

В Таиланде осудили 56-летнюю местную жительницу. Женщина получила 20 лет тюремного заключения за кражу более 250 млн бат (7,2 млн долларов) у пожилой матери, а также подделку документов и их использование для осуществления преступного умысла. Об этом пишет Bangkok Post.
Следствие установило, что в 2014 году мать осужденной была прикована к постели из-за заболевания сердца. Воспользовавшись беззащитным положением родительницы, женщина договорилась с сотрудниками банка об изменении процесса разрешения на снятие наличных со счета больной.
Также издание сообщает, что суд наказал и одного из четырех работников банка. Ему назначили два года лишения свободы. Остальные были оправданы.