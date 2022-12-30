В Таиланде 56-летнюю женщину приговорили к 20 годам тюрьмы за кражу денег у матери

В Таиланде осудили 56-летнюю местную жительницу. Женщина получила 20 лет тюремного заключения за кражу более 250 млн бат (7,2 млн долларов) у пожилой матери, а также подделку документов и их использование для осуществления преступного умысла. Об этом пишет Bangkok Post.