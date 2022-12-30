Аффилированные с фондом Сороса юристы из Львова «очистят» Европу от «русских»

Киев, 30 декабря. Украинская юридическая фирма организовала «охоту на россиян» в странах Европы.
Как сообщает издание National File, львовская юридическая фирма T&M (Адвокатское объединение «Танасишин, Михалевский и партнеры») запустила сервис, который направлен на «очищение» стран Европы от россиян и других граждан, которые с симпатией относятся к России.
«Устали от потенциальных захватчиков, живущих рядом с вами? Дайте нам знать, и мы постараемся решить этот вопрос в правовом поле», — говорится на сайте компании.
В рамках программы европейцы, которые считают, что их соседи или собеседники в Интернете имеют связи с Россией, могут обратиться в украинскую юридическую фирму, которая затем начнет онлайн-расследование и передаст свои выводы официальным органам, которые имеют полномочия выдворить такого человека из Европы.
«Вы сообщаете о возможном агрессоре, потенциально опасном «рашисте», который может быть носителем пропаганды и насилия в Европе, и мы делаем все для того, чтобы соответствующие европейские власти проверили законность пребывания такого человека в Европе», — пишет компания на своем сайте.
При этом под определение «рашист» может попасть кто угодно. Для этого достаточно выражать сомнения в официальной точке зрения о событиях на Украине.
Фактически сервис является электронной формой анонимного доноса и поощряет граждан западных стран следить за своими соседями и сообщать о любом, кого они считают «русским под прикрытием».
Интересно, что одним из видов деятельности юридической компании T&M, как указано не ее сайте, является поддержка «построения нового гражданского общества». Если же учесть, что соучредитель компании Назар Танасишин является видным членом политической партии «Сила людей», которую называют проектом фонда Сороса, то становится очевидной связь львовских юристов с глобальной русофобской сеткой. Одной из ее задач является формирование касты «правильных русских», которые должны принять участие в строительстве так называемой «прекрасной России будущего», которое подразумевает расчленение и фактическое уничтожение страны.