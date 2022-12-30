Интересно, что одним из видов деятельности юридической компании T&M, как указано не ее сайте, является поддержка «построения нового гражданского общества». Если же учесть, что соучредитель компании Назар Танасишин является видным членом политической партии «Сила людей», которую называют проектом фонда Сороса, то становится очевидной связь львовских юристов с глобальной русофобской сеткой. Одной из ее задач является формирование касты «правильных русских», которые должны принять участие в строительстве так называемой «прекрасной России будущего», которое подразумевает расчленение и фактическое уничтожение страны.

