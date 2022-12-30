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Звезда «Метода» Паулина Андреева выступила против импровизаций актеров на съемках

Шоу-бизнес
Звезда «Метода» Паулина Андреева выступила против импровизаций актеров на съемках

Звезда сериала «Метод» и режиссер Паулина Андреева призналась, что выступает против импровизаций актеров на съемках. Она назвала словоблудием реплики коллег, добавленные от себя.

По мнению актрисы, неправильно, когда артист пытается что-то сочинить на площадке. Андреева пояснила, что актер может видеть исключительно линию своего персонажа, а режиссер и сценарист оценивают проект целиком.

«Очень часто, когда актер начинает добавлять текст, это скорее словоблудие, словесный мусор, который не нужен», — подчеркнула режиссер.

Звезда кино добавила, что соглашается на съемки, если ей заведомо нравится сценарий. Андреева призналась в интервью РБК, что иногда на площадке могут появиться какие-то детали и слова, но их нельзя считать текстом.
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