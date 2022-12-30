Bloomberg ожидает взлета поставок российского дизеля в Европу перед началом эмбарго

Прежде всего это будет связано с попытками Москвы увеличить экспорт перед эмбарго, который вступит в силу с 5 февраля 2023 года, считают эксперты. Под запретом окажется большая часть морских перевозок российских нефтепродуктов. При этом Россия является единственным крупнейшим поставщиком дизеля в страны Евросоюза.