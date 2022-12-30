Bloomberg ожидает взлета поставок российского дизеля в Европу перед началом эмбарго

Агентство Bloomberg прогнозирует резкий рост поставок дизеля из России в Европу в следующем месяце.
Прежде всего это будет связано с попытками Москвы увеличить экспорт перед эмбарго, который вступит в силу с 5 февраля 2023 года, считают эксперты. Под запретом окажется большая часть морских перевозок российских нефтепродуктов. При этом Россия является единственным крупнейшим поставщиком дизеля в страны Евросоюза.
По мнению аналитиков, в январе РФ поспешит отгрузить из основных портов Балтийского и Черного морей порядка 2,68 млн тонн дизельного топлива, что на 8% больше запланированных на декабрь. Кроме того, это станет максимальным показателем с января 2020 года.