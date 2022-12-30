Производитель упаковки Elopak анонсировал скорую продажу активов в России

Производитель упаковки Elopak из Норвегии рассчитывает полностью продать свои активы в России в первом квартале 2023 года.
Сейчас компания ожидает разрешение правительства для совершения сделки. При этом ее сумма и условия не разглашаются.
Elopak, владеющая брендом Pure-Pak, работает более чем в 40 странах. В июле она объявила об уходе с российского рынка и передаче бизнеса (АО «Элопак») местному руководству.
После того как многие иностранные компании решили покинуть РФ, власти узаконили механизм параллельного импорта, то есть ввоза в страну определенных товаров без разрешения правообладателя. Какие при этом возникают сложности, рассказывает «ФедералПресс».