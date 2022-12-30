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Fighterbomber: Су-35С ВКС РФ сбил два украинских самолета и два вертолета за один вылет

Армия
Fighterbomber: Су-35С ВКС РФ сбил два украинских самолета и два вертолета за один вылет

Истребитель ВКС РФ Су-35С, выполняя боевое задание в зоне спецоперации, сбил два самолета и два вертолета ВСУ за два часа полета. Это событие является уникальным в масштабах боевой авиации в мире. Об этом пишут авторы Telegram-канала Fighterbomber.

По их словам, российский истребитель потратил всего четыре ракеты на поражение четырех целей противника. Пока еще не поступала информация, какие украинские самолеты уничтожил Су-35С ВКС РФ.

«Удивительно не это — эпик в том, что это все наделал один Су-35С за два часа, потратив на всех четыре ракеты», — пишут авторы Fighterbomber.

Ранее сообщалось, что российские пилоты уничтожили два украинских вертолета Ми-8, выполняя боевое задание над территорией Донецкой Народной Республики.
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