Fighterbomber: Су-35С ВКС РФ сбил два украинских самолета и два вертолета за один вылет

Истребитель ВКС РФ Су-35С, выполняя боевое задание в зоне спецоперации, сбил два самолета и два вертолета ВСУ за два часа полета. Это событие является уникальным в масштабах боевой авиации в мире. Об этом пишут авторы Telegram-канала Fighterbomber.