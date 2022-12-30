Ольга Бузова посетила премьеру фильма «СамоИрония судьбы!» в коротком платье

Бузова появилась на мероприятии в коротком блестящем платье голубого цвета. На плечи певица накинула черную кофту и дополнила образ клатчем под цвет наряда. Новый год еще не наступил, но артистка пожелала сама себе найти любимого мужчину, сообщает издание Woman.ru.