Ольга Бузова посетила премьеру фильма «СамоИрония судьбы!» в коротком платье

Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова сыграла невесту Жени Лукашина Галю в новогодней комедии «СамоИрония судьбы!». Знаменитость появилась на премьере фильма, которая прошла в кинотеатре «Москва».
Бузова появилась на мероприятии в коротком блестящем платье голубого цвета. На плечи певица накинула черную кофту и дополнила образ клатчем под цвет наряда. Новый год еще не наступил, но артистка пожелала сама себе найти любимого мужчину, сообщает издание Woman.ru.
«СамоИрония судьбы!» выйдет на экраны 31 декабря. Поклонники Бузовой и Филиппа Киркорова, которые снялись в картине, с нетерпением ждут телевизионной премьеры, чего не скажешь о многих кинокритиках. В Сети массово осуждают очередную попытку ремейка «Иронии судьбы, или С легким паром!».