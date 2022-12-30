Росавиация прекратила публикацию оповещений о продлении закрытия аэропортов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приостановило публикацию оповещений о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России.
Ведомство выпустило уже 49 соответствующих уведомлений. Новое, 50 по счету, должно было выйти 30 декабря, однако этого не произошло. По данным источников, близких к авиавластям, решение об отказе от публикаций было принято вышестоящими ведомствами, передает РБК.
При этом введенная ранее мера сохраняется. Региональные аэропорты сообщили, что запрет на полеты в некоторые воздушные гавани действует до 8 января 2023 года.