Росавиация прекратила публикацию оповещений о продлении закрытия аэропортов

Ведомство выпустило уже 49 соответствующих уведомлений. Новое, 50 по счету, должно было выйти 30 декабря, однако этого не произошло. По данным источников, близких к авиавластям, решение об отказе от публикаций было принято вышестоящими ведомствами, передает РБК.