На колесе обозрения «Солнце Москвы» покажут световое шоу

Россияне станут свидетелями новогоднего светового шоу, которое запустят на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Представление будут показывать с 31 декабря по 8 января.
Всего состоится три перформанса, которые будут длиться около трех минут. В новогоднюю ночь колесо обозрения превратится в часы, а остальные два представления будут состоять из более чем ста световых эффектов, сообщает ТАСС.
В организации шоу задействовано более 30 квалифицированных специалистов, среди которых режиссеры, художники, дизайнеры и другие. В новогоднюю ночь «Солнце Москвы» будет работать для посетителей до 03:00, сообщает «Вечерняя Москва».