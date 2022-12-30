Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На колесе обозрения «Солнце Москвы» покажут световое шоу

Общество
На колесе обозрения «Солнце Москвы» покажут световое шоу

Россияне станут свидетелями новогоднего светового шоу, которое запустят на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Представление будут показывать с 31 декабря по 8 января.

Всего состоится три перформанса, которые будут длиться около трех минут. В новогоднюю ночь колесо обозрения превратится в часы, а остальные два представления будут состоять из более чем ста световых эффектов, сообщает ТАСС.

В организации шоу задействовано более 30 квалифицированных специалистов, среди которых режиссеры, художники, дизайнеры и другие. В новогоднюю ночь «Солнце Москвы» будет работать для посетителей до 03:00, сообщает «Вечерняя Москва».
колесо обозрения солнце москвы световое шоу
Военкоры ФАН
Лучшие в аду