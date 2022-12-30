Водитель и три пассажира иномарки погибли в ДТП на трассе в Кировской области

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Кировской области. Автомобильная катастрофа случилась на 728-м км федеральной автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Белохолуницком районе, сообщили в пресс-службе управления региональной ГИБДД.
По данным ведомства, столкнулись машины Cherry Tiggo и Foton. В результате водитель первого автомобиля и трое его пассажиров получили несовместимые с жизнью травмы. Еще один человек пострадал. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.