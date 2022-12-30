Трое детей попали в больницу после ДТП в Баймакском районе Башкирии

Шесть человек получили различные травмы при столкновении легковушек в Баймакском районе Башкирии. Авария произошла на восьмом километре автодороги Старый Сибай — Ишмухаметово, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по республике.
По сведениям полицейских, участниками дорожного происшествия между населенными пунктами Янзигитово и Хасаново стали Lada Granta и Lada Vesta. В результате шесть человек попали в больницу.
Среди пострадавших — трое детей. Сейчас врачи оказывают пациентам необходимую медицинскую помощь. Стражи порядка организовали процессуальную проверку по факту случившегося.