Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Трое детей попали в больницу после ДТП в Баймакском районе Башкирии

Происшествия
Трое детей попали в больницу после ДТП в Баймакском районе Башкирии

Шесть человек получили различные травмы при столкновении легковушек в Баймакском районе Башкирии. Авария произошла на восьмом километре автодороги Старый Сибай — Ишмухаметово, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по республике.

По сведениям полицейских, участниками дорожного происшествия между населенными пунктами Янзигитово и Хасаново стали Lada Granta и Lada Vesta. В результате шесть человек попали в больницу.

Среди пострадавших — трое детей. Сейчас врачи оказывают пациентам необходимую медицинскую помощь. Стражи порядка организовали процессуальную проверку по факту случившегося.
дтп дети башкирия госпитализация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду