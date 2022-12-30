«Можно выбить только кувалдой»: Пригожин сравнил Беглова с пауком

Предприниматель Евгений Пригожин признался, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напоминает ему паука, который свил большую «коррупционно-бюрократическую паутину».
Бизнесмен прокомментировал сообщения о планах градоначальника на переизбрание. Он сыронизировал, что Беглов пробудет на посту главы Северной столицы «минимум до 39 года». Тем не менее, по словам предпринимателя, политик остается бесполезным для собственного города.
«Паука из этой коррупционно-бюрократической паутины, в которую вовлечено большое количество лиц, можно выбить только уничтожив всю паутину, а значит, кувалдой. Либо потопом, либо пожаром. Но паук настолько оборзел, что для пожара достаточно одной искры. Как говорил Владимир Ильич Ленин: "Из искры разгорится пламя"», — привела комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее бизнесмен поделился прогнозом относительно губернаторства Беглова. По мнению Пригожина, градоначальник не покинет свое кресло и в следующем году, и в обозримом будущем. В связи с этим Петербург будет и дальше утопать в «снеге, грязи и мусоре».