«Можно выбить только кувалдой»: Пригожин сравнил Беглова с пауком

Ранее бизнесмен поделился прогнозом относительно губернаторства Беглова. По мнению Пригожина, градоначальник не покинет свое кресло и в следующем году, и в обозримом будущем. В связи с этим Петербург будет и дальше утопать в «снеге, грязи и мусоре».