Промышленник из Донбасса отметил уникальные перспективы развития после воссоединения с РФ

Включение Луганской и Донецкой народных республик в состав России открыло для них уникальные перспективы в сфере импортозамещения, заявил председатель совета директоров группы компаний «Маршал», член генерального совета «Деловой России» Сергей Горохов.
По его словам, после референдума о воссоединении с РФ у Донбасса появились новые возможности для выстраивания экономических и логистических цепочек, формирования кооперационных связей и реализации общероссийских программ импортозамещения.
В частности, в 2022 году в Минпромторг были внесены следующие предложения: о налоговом вычете за инвестиции в местную экономику; о включении предприятий в перечень системообразующих; о приравнивании восстанавливающих Донбасс россиян к занятым на работе в тяжелых условиях.
Горохов подчеркнул, что уже сейчас предприятия ЛНР получают заказы от коллег из других регионов наладить выпуск продукции, способной заменить товары, которые ушли с рынка из-за санкций.
Промышленник выразил мнение, что совместными усилиями удастся реализовать все цели, поставленные руководством страны, с большей уверенностью смотреть в будущее и строить долгосрочные стратегии развития двух республик.