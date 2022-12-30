Промышленник из Донбасса отметил уникальные перспективы развития после воссоединения с РФ

В частности, в 2022 году в Минпромторг были внесены следующие предложения: о налоговом вычете за инвестиции в местную экономику; о включении предприятий в перечень системообразующих; о приравнивании восстанавливающих Донбасс россиян к занятым на работе в тяжелых условиях.