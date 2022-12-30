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Индия превратилась в основного импортера российской нефти по морским маршрутам

Экономика
Индия превратилась в основного импортера российской нефти по морским маршрутам

Индия стала ключевым рынком для российской нефти, перевозимой по морю, после вступления в силу эмбарго Евросоюза, сообщил Центр развития энергетики.

В отчете говорится, что доля сырья, отправленного в Индию в первой половине декабря, составила как минимум 42%. Кроме того, по прогнозам экспертов, в эту страну может быть экспортировано еще примерно 20% поставок после перегрузки из других пунктов назначения.

В феврале уходящего года порядка 70% морского экспорта нефти из РФ приходилось на страны ЕС и Великобританию, а еще 9% — на Японию и Южную Корею. Морские поставки в течение года оставались относительно стабильными (3,1 млн баррелей в сутки в январе против 3,2 млн баррелей в ноябре), но декабрьское эмбарго сократило общий объем на 11-13%.
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