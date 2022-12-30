Индия превратилась в основного импортера российской нефти по морским маршрутам

В феврале уходящего года порядка 70% морского экспорта нефти из РФ приходилось на страны ЕС и Великобританию, а еще 9% — на Японию и Южную Корею. Морские поставки в течение года оставались относительно стабильными (3,1 млн баррелей в сутки в январе против 3,2 млн баррелей в ноябре), но декабрьское эмбарго сократило общий объем на 11-13%.