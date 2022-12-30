«Откровенно. Журналисты». Артем Шейнин о дворовых разборках, службе в Афганистане, прямых эфирах и победе России

События на Украине, по мнению Артема, коренным образом изменили сам процесс просмотра телепередач. Современный зритель иначе относится к политическим программам, ведь россияне чувствуют себя участниками происходящих событий, и информация, которая поступает «с голубого экрана», должна исходить от людей, которым они доверяют. Руководствуясь этим принципом, Шейнин отправляется в Донбасс, чтобы лично проникнуться атмосферой СВО, пообщаться с военными и мирными жителями. Благодаря этим поездкам телеведущий видит события не только со стороны, но и изнутри, чувствуя себя при этом частью происходящего.