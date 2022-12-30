«Откровенно. Журналисты». Артем Шейнин о дворовых разборках, службе в Афганистане, прямых эфирах и победе России

Героем нового выпуска проекта Федерального агентства новостей «Откровенно» стал журналист, телеведущий, редактор телевизионных программ и писатель Артем Шейнин. Он откровенно рассказал о своем детстве, причинах, по которым стремился в армию, службе в Афганистане и работе на телевидении, сделавшей его «частым гостем» на передовой СВО.
Рожденный в небогатой семье, он рос обычным парнем. Однако уже в детстве Шейнин знал, что пойдет в ВДВ. Так и случилось. Судьба закинула его в Афганистан. Поучаствовав в боевых операциях, он вернулся на родину и волею судеб оказался на телевидении. Шейнин работал «за кадром», принимая участие в создании таких крупных проектов, как «Времена», «Одноэтажная Америка» с Владимиром Познером, «Время покажет».
События на Украине, по мнению Артема, коренным образом изменили сам процесс просмотра телепередач. Современный зритель иначе относится к политическим программам, ведь россияне чувствуют себя участниками происходящих событий, и информация, которая поступает «с голубого экрана», должна исходить от людей, которым они доверяют. Руководствуясь этим принципом, Шейнин отправляется в Донбасс, чтобы лично проникнуться атмосферой СВО, пообщаться с военными и мирными жителями. Благодаря этим поездкам телеведущий видит события не только со стороны, но и изнутри, чувствуя себя при этом частью происходящего.
О том, как Шейнину удалось удержаться в центре информационного потока, проводя прямые эфиры по 25 часов в неделю, а также о том, в чем будет заключаться истинная победа России, журналист расскажет в новом выпуске программы «Откровенно».