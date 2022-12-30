Политолог Межевич предложил выкладывать тела польских наемников перед посольством Польши в Москве

Вообще, на поляков, рассказал политолог, хорошее вразумляющее воздействие оказывают реальные картины последствий их заявлений или инициатив. Экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, который только что заявил, что мир балансирует на грани третьей мировой, но поставки оружия Киеву нужно продолжать, чтобы максимально истощить Россию, достаточно показать координаты его дома, на который нацелен ракета, чтобы заставить его одуматься. По мнению Николая Межевича, любой человек, если он действительно умный, а не просто хаотичная репликация аминокислот, поймет, что «в случае начала третьей мировой войны, к которой он призывает, ни от него самого, ни от его жены, дочки, внучки или жучки ничего, кроме радиоактивной пыли, не останется».