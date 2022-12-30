Политолог Межевич предложил выкладывать тела польских наемников перед посольством Польши в Москве

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», насколько может углубиться сотрудничество России и Китая в сфере безопасности по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Он также предложил оригинальный способ решения проблемы сокрытия Польшей количества своих наемников, гибнувших в мясорубке под Сватово в ЛНР.
Владимир Путин 30 декабря по видеосвязи проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что Китай и Россия в 2022 году поддерживали стратегическое военное сотрудничество на высоком уровне, реализовывая глобальные инициативы в области безопасности. Также Кэфэй заметил, что армия Китая, продвигая инициативу глобальной безопасности, готова идти одним путем и с армиями арабских стран.
Николай Межевич сомневается, что речь идет о создании военно-политического союза России, Китая и ряда арабских стран. Конечно, в Москве и в Пекине понимают, что агрессивный Запад делает ставку на разделение наших стран, и поэтому ищется некая адекватная форма ответа, отметил политолог. Однако формула военного союза, по его мнению, вряд ли соответствует духу времени.
«Так, как это когда было при Иосифе Сталине и Мао Цзэдуне — те времена были по-своему хороши и сильны. И американцы были тогда весьма и весьма осторожны, понимая, что армия победившего СССР демографически, может быть, и ослабленная, но навыки и опыт у нее есть, и оружие есть, и кому это передавать тоже есть, и если вооружить Китай, как это было в начале 1950-х в корейскую кампанию, то остановить это уже будет невозможно. Подобного возращения не будет, вероятнее всего, но форма взаимных гарантий, очевидно, может быть достигнута», — заявил Николай Межевич.
Складывающаяся в мире ситуация дает руководству стран, которые проводят независимую политику, понимание, что в одиночку противостоять коллективному Западу очень сложно. Современные технологии и финансовые возможности позволяют Западу создавать очаги нестабильности в странах, которые рассматриваются в США как конкуренты. Видя это, все больше стран мира идут по пути коллективного противостоянию агрессивной политике западных стран, отметил политолог. Поэтому не исключает, что к стратегическому партнерству России и Китая присоединяться государства Ближнего Востока и другие страны, которым надоела хамоватая американская гегемония.
Политолог высоко оценил сдержанность руководства Белоруссии, которое не поддалось на провокацию Украины, выпустившей в сторону соседнего государства ракету С-300. По его словам, эта провокация была сознательно направлена на то, чтобы вынудить президента Александра Лукашенко начать военные действия против Украины, ссылаясь на casus belli. Однако белорусы не позволили заокеанским ястребам втянуть себя в войну, заявил Николай Межевич.
Комментируя намерение Польши увеличить к маю будущего года свою армию до 300 тысяч человек, политолог отметил, что идти на милитаризацию поляков заставляет страх перед своими соседями. По его словам, руководство Польши по-прежнему думает, что России зачем-то нужна их территория, так же как и Германии, которая при этом является их союзником по НАТО и членом ЕС.
«Германия Польшей не воспринимается как свой, Германия воспринимается как чужой, ровно так же как Россия, и противостояние с бундесвером — это одна из целей модернизации и увеличения численности польской армии», — пояснил Николай Межевич.
По словам политолога, сейчас в воеводствах на западной границе Польши сосредоточено 30% вооруженных сил страны, которые выступают своеобразным противовесом бундесверу. Поляки, считает эксперт, опасаются, что если они начнут авантюру по аннексии части Западной Украины под предлогом восстановления границ 1939 года, Германия тут же предъявил права на отторгнутые у нее по итогам Второй мировой войны территории.
«В Германии найдутся суровые парни, которые скажут: о, границы 1939 года! Зер гут, мы уже в пути, ждите!» — напомнил Николай Межевич.
В отношении польских наемников, воюющих на стороне киевского режима и обильно удобряющих почву Луганской и Донецкой народных республик, политолог отметил, что захоранивать их стоило бы не на полях сражений, а «лучше отправлять со всеми документами, упакованными в Москву, где выкладывать их гробы на тротуаре перед посольством Польской республики с соответствующим звуковым и видео сопровождением». Таким образом, по его мнению, Польше не удастся скрывать количество потерь, которые несет Польша на Украине.
Вообще, на поляков, рассказал политолог, хорошее вразумляющее воздействие оказывают реальные картины последствий их заявлений или инициатив. Экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, который только что заявил, что мир балансирует на грани третьей мировой, но поставки оружия Киеву нужно продолжать, чтобы максимально истощить Россию, достаточно показать координаты его дома, на который нацелен ракета, чтобы заставить его одуматься. По мнению Николая Межевича, любой человек, если он действительно умный, а не просто хаотичная репликация аминокислот, поймет, что «в случае начала третьей мировой войны, к которой он призывает, ни от него самого, ни от его жены, дочки, внучки или жучки ничего, кроме радиоактивной пыли, не останется».