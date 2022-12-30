Профессор Межевич оценил перспективу военно-политического союза России и Китая

Межевич объяснил, что «хамоватая гегемония США» объективно обуславливает сближение России и КНР, при этом форма взаимных гарантий вполне может быть гибкой. В будущем к российско-китайскому военно-политическому союзу будут готовы присоединиться и другие государства, ценящие суверенитет и заинтересованные во взаимовыгодном партнерстве, резюмировал профессор.