Профессор Межевич оценил перспективу военно-политического союза России и Китая

Россия и Китай могут сблизиться в военно-политическом отношении из-за агрессивной и гегемонистской активности США. Об этом заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
Профессор объяснил, какие цели может ставить перед собой военно-политический союз РФ и КНР в случае своего оформления. Он рассказал об этом в ходе пресс-конференции, организованной медиацентром «Патриот».
«У нас 100% понимание, что поодиночке нас сомнут… Такова голубая, а так же розовая мечта США, ими делается ставка на наше разделение, поэтому ищется постоянно некая адекватная форма ответа», — подчеркнул президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.
Межевич объяснил, что «хамоватая гегемония США» объективно обуславливает сближение России и КНР, при этом форма взаимных гарантий вполне может быть гибкой. В будущем к российско-китайскому военно-политическому союзу будут готовы присоединиться и другие государства, ценящие суверенитет и заинтересованные во взаимовыгодном партнерстве, резюмировал профессор.