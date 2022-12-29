Видео наезда такси на ребенка в Москве появилось в Сети

Напомним, что инцидент произошел днем 28 декабря на Алтуфьевском шоссе. Во время перехода «зебры» малышка выронила игрушку прямо на проезжую часть, и мать вернулась за ней, потащив коляску с ребенком с собой. В этот момент девочку сбил автомобиль службы такси.