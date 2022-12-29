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Видео наезда такси на ребенка в Москве появилось в Сети

Происшествия
Видео наезда такси на ребенка в Москве появилось в Сети

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент наезда иномарки на четырехлетнюю девочку в коляске на пешеходном переходе в северо-восточной части Москвы. Запись уже опубликована в СМИ.

Напомним, что инцидент произошел днем 28 декабря на Алтуфьевском шоссе. Во время перехода «зебры» малышка выронила игрушку прямо на проезжую часть, и мать вернулась за ней, потащив коляску с ребенком с собой. В этот момент девочку сбил автомобиль службы такси.

В результате несовершеннолетняя получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас она находится в больнице.

В настоящий момент в причинах и обстоятельствах аварии разбираются правоохранители. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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