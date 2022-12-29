Кедми: Запад бился в истерике из-за провальной попытки Меркель обмануть Путина

Бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель не удалось обмануть президента России Владимира Путина с Минскими соглашениями, что обернулось для Запада плачевными последствиями. Такое мнение выразил израильский политолог Яков Кедми.
Эксперт обратил внимание на знаменитую «мюнхенскую речь» российского лидера. Уже тогда президент понимал политику США, которые претендовали на глобальную гегемонию. Путин пытался урегулировать назревшую проблему мирным путем, однако он также готовился к войне с Западом.
Кедми добавил, что именно благодаря лидеру Россия сумела выстоять под санкционным давлением. Это говорит о том, что Меркель не удалось ввести Путина в заблуждение в вопросе Минских соглашений.
«Меркель его не обманула – просто он чисто профессионально сказал: "Есть несколько вариантов развития событий, я хочу выбрать наиболее мирный и наиболее эффективный, давайте пойдем по этому пути". Но он продолжал готовить страну к другому варианту, если придется. А что происходит сегодня? Весь Запад в истерике говорит об устойчивости России и ее экономики», – сказал Кедми.
Ранее Яков Кедми заявил, что сбежавшим артистам не следует лезть в политику. По этой причине он посоветовал не обращать внимание на высказывания звезд в вопросе спецоперации.