Захарова обвинила Норвегию в дискриминации российских организаций на Шпицбергене

Россия считает возмутительными действия Норвегии в отношении работы российских организаций на Шпицбергене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что меры со стороны Осло противоречат положениям Договора о Шпицбергене 1920 года. Соглашение до сих пор имеет юридическую силу. Документ затрагивает все аспекты деятельности России, в том числе угледобычу, туризм и науку.
«Категорически не приемлем подобный дискриминационный подход. Российская позиция с соответствующей аргументацией неоднократно доводилась до норвежской стороны по официальным каналам», – сказала дипломат.
Ранее Мария Захарова прокомментировала инициативу Украины о проведении «мирного саммита» в ООН. По ее словам, идея является пиар-акцией США.