Путин распорядился о спуске на воду атомной подлодки «Император Александр III»

Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду нового атомного подводного крейсера ВМФ РФ «Император Александр III». Церемония прошла в режиме видеосвязи.
В четверг, 29 декабря, Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III».
«Император Александр III» является седьмым ракетоносцем проекта «Борей-А» и способен нести на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Начало ходовых испытаний запланировано на июнь 2023 года.