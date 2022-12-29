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Путин распорядился о спуске на воду атомной подлодки «Император Александр III»

Армия
Путин распорядился о спуске на воду атомной подлодки «Император Александр III»

Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду нового атомного подводного крейсера ВМФ РФ «Император Александр III». Церемония прошла в режиме видеосвязи.

В четверг, 29 декабря, Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III».

«Император Александр III» является седьмым ракетоносцем проекта «Борей-А» и способен нести на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Начало ходовых испытаний запланировано на июнь 2023 года.
Борей-А Император Александр III путин
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