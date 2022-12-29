Вострецов счел социально опасным распоряжение правительства Ульяновской области о годовой премии

На этом фоне СОЦПРОФ приняло решение отправить соответствующие запросы в адрес заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, первого замглавы Администрации президента России Сергея Кириенко, руководителя Федеральной службы по труду и занятости Михаила Иванкова и других лиц, чтобы те приняли должные меры в этом отношении.