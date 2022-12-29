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Вострецов счел социально опасным распоряжение правительства Ульяновской области о годовой премии

Политика
Вострецов счел социально опасным распоряжение правительства Ульяновской области о годовой премии

Распоряжение правительства Ульяновской области от 19 декабря текущего года №663-пр оказалось опасным в социальном смысле. Это заметил глава объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов в беседе с ФАН.

Речь идет о постановлении, согласно которому государственные служащие и сотрудники органов исполнительной власти и региональных учреждений не будут отмечены годовой премией. Политик в свою очередь дал понять, что это идет вразрез с буквой закона.

«Данное распоряжение является социально опасным, поскольку в масштабах целого субъекта Российской Федерации беспрецедентно попирает нормы действующего законодательства и наносит материальный ущерб огромному количеству граждан», — подчеркнул Вострецов, предупредив о риске социального протеста.

На этом фоне СОЦПРОФ приняло решение отправить соответствующие запросы в адрес заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, первого замглавы Администрации президента России Сергея Кириенко, руководителя Федеральной службы по труду и занятости Михаила Иванкова и других лиц, чтобы те приняли должные меры в этом отношении.
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