«ЧВК Вагнер Центр» посетил депутат Государственной думы Василий Власов. «Центр притяжения патриотов» напомнил Власову о лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Депутат Госдумы отметил, что легендарный политик также мечтал о пространстве, которое аккумулировало бы силы талантливых россиян на благо страны так, как это делает «ЧВК Вагнер Центр».