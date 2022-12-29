«Владимир Вольфович пытался создать что-то похожее»: депутат Василий Власов о «ЧВК Вагнер Центре»

«ЧВК Вагнер Центр» посетил депутат Государственной думы Василий Власов. «Центр притяжения патриотов» напомнил Власову о лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Депутат Госдумы отметил, что легендарный политик также мечтал о пространстве, которое аккумулировало бы силы талантливых россиян на благо страны так, как это делает «ЧВК Вагнер Центр».
«Владимир Вольфович Жириновский на протяжении своей политической карьеры пытался создать что-то похожее на то, что получилось у Евгения Пригожина. Место, где патриотически настроенная молодежь, да и не только молодежь, которая любит свою страну, свою работу, будет собираться, проводить мероприятия, «креативить» в хорошем смысле слова, делая свои интересные проекты и реализовывая свои идеи», — уверен депутат Госдумы.
Василий Власов отметил, что современный высокотехнологичный центр способен поддержать специалистов из огромного количества сфер. Депутат Госдумы уверен: «междисциплинарность» станет благодатной почвой для рождения по-настоящему гениальных идей.
«ЧВК Вагнер Центр» станет площадкой, где люди, любящие свою страну, не важно, кто это: IT-специалисты, представители средств массовой информации, разработчики, киберспортсмены, обычные спортсмены, смогут работать. Когда в одном месте собираются гениальные люди из разных направлений, это всегда будет рождать что-то новое, чего человечество еще не придумало», — подчеркнул Василий Власов.