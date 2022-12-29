Читатели Haber 7 поддержали Путина в стремлении «пощелкать» американские ЗРК Patriot на Украине

Читатели турецкого издания Haber 7 оценили слова президента России Владимира Путина о том, что российские военные «пощелкают» американские зенитно-ракетные комплексы Patriot после их появления на Украине.
«Если Россия ударит по американским Patriot, то настроение у США испортится», — отметил один из комментаторов.
С помощью поставок систем ПВО на Украину США пытаются затянуть кризис, чтобы ослабить Россию. Страны Запада не волнует, сколько людей погибнет в результате их помощи Киеву, отмечают читатели.
Кроме того, пользователи заявили, что Вашингтону пора перестать провоцировать Москву, а также поддержали заявление Путина об уничтожении ЗРК Patriot после их появления на Украине.
Ранее американский портал Military Watch выразил мнение, что ЗРК Patriot не смогут значительно повлиять на ход боевых действий на Украине, сообщают Argumenti.ru.