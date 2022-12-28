События на Украине к 21:00 28 декабря: теракт в Пологах, Киев хочет ввести новый налог на финансирование армии

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о проекте нового города, который планируется построить на Арабатской стрелке. По его словам, населенный пункт будет рассчитан на 30 тысяч жителей, уже идет поиск инвесторов. Кроме того, власти объявят конкурс на название для города.