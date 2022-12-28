События на Украине к 21:00 28 декабря: теракт в Пологах, Киев хочет ввести новый налог на финансирование армии

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 28 декабря.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были поражены подразделения ВСУ, территориальной обороны и иностранных наемников на Купянском, Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Потери украинских войск составили порядка 350 человек личного состава, танк, 12 боевых бронированных машин, 2 бронетранспортера, 13 автомобилей и пикапов.
Ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 5 пунктов управления ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР), а также 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 97 районах. В Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожены 2 артиллерийские системы М777 производства США, гаубица FH-70 производства ФРГ, 3 украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В ДНР, Харьковской и Херсонской областях уничтожены 3 украинские гаубицы «Мста-Б», а также Д-20 и Д-30.
Запорожская область
Запорожскую атомную электростанцию посетил первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко. В ходе визита он проверил безопасность объекта и ознакомился с условиями работы сотрудников Росатома.
Украинские диверсанты подорвали пешеходный мост в Пологах, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, теракт произошел днем в среду, пострадавших в результате подрыва нет.
Херсонская область
Власти Херсонской области опровергли сообщения о введении круглосуточного комендантского часа. Местная администрация заявила, что время его действия останется прежним — с 21:00 до 05:00.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о проекте нового города, который планируется построить на Арабатской стрелке. По его словам, населенный пункт будет рассчитан на 30 тысяч жителей, уже идет поиск инвесторов. Кроме того, власти объявят конкурс на название для города.
ДНР
В течение дня украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Ясиноватая, Горловка, Яковлевка, Минеральное. В результате ударов в Ясиноватой повреждено здание детского сада.
Главное управление разведки (ГУР) Украины заявило, что начальник ГУР Кирилл Буданов посетил позиции ВСУ в Бахмуте. Утверждается, что он заслушал доклады командиров подразделений управления, определил задачи и наградил отличившихся военнослужащих.
ЛНР
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что украинские войска формируют резервы ударных группировок на Лиманском и Купянском направлениях. Прежде всего создаются новые места сосредоточения вооружения и военной техники, накапливаются запасы материально-технических средств и продовольствия, осуществляется переброска личного состава с других направлений.
Украина
Воздушная тревога в течение дня объявлялась по всей территории Украины. Кроме того, поступали сообщения о взрывах в Харькове и Кривом Роге.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде заявил, что его страна помогла Западу «найти себя» и понять, насколько он «преобладает» над Россией. Кроме того, он затронул тему восстановления украинской инфраструктуры, которое, по мнению Зеленского, должно стать крупнейшим экономическим проектом Европы.
Киев рассматривает вопрос введения нового налога на финансирование армии, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма. По его словам, настало время для «честного разговора с бизнесом и обществом» и введения правила, «чтобы налоги платили все».
«Все военные расходы бюджета сейчас финансируются исключительно за счет налогоплательщиков. Поэтому будем также рассматривать вопрос введения определенного налога на вооруженные силы, формулу его тоже проговариваем, анализируем сейчас», — сообщил он.
Минкульт Украины заявил, что не будет продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов, которые расположены в национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, для канонической Украинской православной церкви.
Компания «Укрэнерго» заявила об увеличении дефицита мощности в энергосистеме. В обращении сказано, что это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе.
В Одессе начался демонтаж памятника российской императрице Екатерине II.
Киевский апелляционный суд заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля по делу о госизмене за участие в разработке Харьковских соглашений в 2010 году. Следствие утверждает, что обвиняемый по предварительному сговору с экс-президентом Виктором Януковичем, премьером Николаем Азаровым, а также главами МИД и Минюста одобрил соглашения, по которым пребывание Черноморского флота в РФ было продлено с 2017 года на 25 лет.
Финляндия в начале 2023 года начнет принимать украинских беженцев из Эстонии на фоне проблем прибалтийской республики с их размещением. Как сообщают финские СМИ, в Хельсинки согласились принимать по 50-100 украинцев из Эстонии еженедельно.