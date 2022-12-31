Гастроэнтеролог Марченко рассказала о том, как помочь желудку в новогодние праздники

После Новогодних праздников мы часто обещаем себе, что вот-вот сядем на диету, чтобы успеть подготовиться к пляжному сезону. Продолжительные застолья, майонезные салаты, большое количество жареного, соленого и жирного – все это негативно отражается на нашей фигуре.
Однако набрать пару-тройку лишних килограмм далеко не самое неприятное последствие. Помимо прочего, большой объем нездоровой пищи негативно сказывается на нашем здоровье и на состоянии органов ЖКТ.
Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко в беседе с корреспондентом ФАН рассказала о том, как избежать неприятных последствий и позаботиться о своем желудке.
Во-первых, стоит принимать умеренный объем пищи учитывая новогодние праздники. Особенно в ночное время, объем ужина должен составлять не более 25% от суточного рациона. Не нужно также злоупотреблять алкоголем, это оказывает негативное воздействие на организм в целом. Стоит постараться ограничить количество жирной пищи, отдать предпочтение легким закускам и салатам.
«Но что делать, если очень хочется вкусного? В случае, когда у человека есть заболевание ЖКТ, но при этом оно находится не в острой фазе, можно побаловать себя умеренными салатными заправками, постараться не провоцировать свой организм большим количеством соусов и специй. Жирное и жареное придется убрать из меню, а вот запеченная пища, например, мясо и рыба, вполне сгодится», — рассказала врач.
Если у вас уже имеются проблемы с желудком, то это щадящий вариант. Стоит исключить раздражающие продукты, уксусы, маринады, майонез, можно заменить его на сметану. Заправку для салатов лучше делать самостоятельно. Главное – не забывать вовремя принимать препараты, выписанные врачом, если у вас стоит диагноз.
Если вам стало плохо, для начала, стоит установить причину. Живот может болеть просто из-за большого объема еды. В этом случае можно принять ферментные препараты. В случае болевого синдрома стоит принять спазмолитики. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением и пить таблетки без рекомендации врача.
Бить тревогу стоит тогда, когда болевой синдром не купируется препаратами. Обычно это резкие боли в животе, которые сопровождаются диареей и рвотой. В этом случае можно подозревать отравление или другие заболевания желудочно-кишечного тракта, о которых пациент не знал.