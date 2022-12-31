Гастроэнтеролог Марченко рассказала о том, как помочь желудку в новогодние праздники

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко в беседе с корреспондентом ФАН рассказала о том, как избежать неприятных последствий и позаботиться о своем желудке.

Во-первых, стоит принимать умеренный объем пищи учитывая новогодние праздники. Особенно в ночное время, объем ужина должен составлять не более 25% от суточного рациона. Не нужно также злоупотреблять алкоголем, это оказывает негативное воздействие на организм в целом. Стоит постараться ограничить количество жирной пищи, отдать предпочтение легким закускам и салатам.