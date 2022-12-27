Полный разрыв невозможен: политолог Гуреев о перспективах российско-немецких отношений

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью румынскому телеканалу Digi 24 заявила, что власти Германии не считают возможными нормальные отношения с нынешней Россией.
«Нам должно быть ясно: с этой Россией не может быть нормальных отношений», — отметила министр.
При этом она подчеркнула, что Германия будет ужесточать антироссийские санкции до тех пор, пока будет продолжаться конфликт на Украине.
Позицию немецкого дипломата в интервью ФАН прокомментировал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.
«Если рассматривать эту ситуацию в контексте современных отношений между Россией и Германией, то последняя практически не разрывала никаких связей с Россией», — констатирует он.
У Германии всегда сдержанная аккуратная позиция даже в том, что касается поставок вооружений Украине, подчеркивает эксперт.
«Поддержка есть, и она на словах всесторонняя и экономическая, но вместе с тем доля поставляемого в Германию газа в этом году лишь увеличилась, поэтому немцы придерживаются двусторонней политик, — оценивает ситуацию Гуреев. — С одной стороны, в глазах европейских и американских политиков показывают свою поддержку Украине, с другой стороны, Германия является центральной экономикой Евросоюза, и если эта страна кардинально изменит свои экономические отношения с Россией, то всю Европу ждет крах».
Собственно, уже сейчас ЕС испытывает большие трудности, резюмирует он.
Европейские страны испытывают энергетические трудности, что сказалось и на производстве, экономике в целом, и на жизни простых людей. Ухудшения почувствовали буквально все.
Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять оружие Украине в одиночку.