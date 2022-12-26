Боевики уничтожили деревню в юго-западной части Кении

Найроби, 26 декабря. Боевики из террористической организации «Аш-Шабаб»✱, которая связана с группировкой «Аль-Каида»✱ (запрещена в РФ), сожгли деревню в юго-западной части Кении.
Радикалы вторглись в общину и уничтожили несколько десятков домов. Очевидцы нападения рассказали, что местные жители бежали из населенного пункта.
Представители полиции сообщили, что жертвами боевиков стали два человека. Террористы скрылись до приезда правоохранительных органов:
«На данный момент ситуация стабилизировалась. Сейчас офицеры патрулируют соседние районы в поисках радикалов. Мы просим очевидцев сообщать нам о любых фактах, которые могут помочь в расследовании».
Ранее президент Кении Уильям Руто распорядился об отправке войск на север страны для борьбы с боевиками. Глава республики пообещал всеми силами остановить деятельность бандформирований в регионе.
Подразделения приступят к патрулированию населенных пунктов в ближайшее время. Местные власти уже начали строительство казарм для военнослужащих.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация