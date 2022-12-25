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Daily Mail: приютившие украинских беженцев британцы хотят вернуть свои дома на Рождество

Общество
Daily Mail: приютившие украинских беженцев британцы хотят вернуть свои дома на Рождество

Некоторые принимающие беженцев с Украины жители Британии хотят «вернуть» себе дома. Они подвергаются серьезному стрессу на фоне экономического кризиса, сообщает The Daily Mail.

Представитель Ассоциации семейной терапии Кейт Дэниелс заявила, что некоторые «спонсоры» оказались в отчаянии в ожидании Рождества и Нового года.

«Они хотят вернуть свои дома, и это достаточно справедливо», – рассказала Дэниелс.

Специалист Центра трудовых прав Адис Сехич считает, что все обеспокоены повышением стоимости жизни. Он призвал не сердиться на людей, которые не хотят принимать другие семьи, пока едва справляются с содержанием своей.

Власти Великобритании в марте запустили программу «Дома для Украины», которая позволяет частным лицам, общественным группам, благотворительным организациям и предприятиям предоставлять бесплатное временное жилье беженцам с Украины. За это государство выплачивало им компенсации.
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