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Ермак осудил заявление Карлсона о схожести Зеленского с управляющим стриптиз-клуба

Политика
Ермак осудил заявление Карлсона о схожести Зеленского с управляющим стриптиз-клуба

Ведущий Fox News Такер Карлсон сравнил президента Украины с управляющим стриптиз-клуба. Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак был сильно возмущен такими словами, о чем заявил изданию The Guardian.

Ермак считает, что телеведущий сказал «грязные вещи». При этом он добавил, что Карлсон не является лидером мнений в Республиканской партии США, о чем он понял после встречи с республиканцами в конгрессе.

Ранее ведущий Fox News провел параллель между Владимиром Зеленским и «менеджером стриптиз-клуба», так как он «выкачивает деньги» из разрушающейся американской экономики. Карлсон добавил, что во время визита в Белый дом украинский лидер неподобающе одевается, но политики это игнорируют.
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