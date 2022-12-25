Ермак осудил заявление Карлсона о схожести Зеленского с управляющим стриптиз-клуба

Ведущий Fox News Такер Карлсон сравнил президента Украины с управляющим стриптиз-клуба. Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак был сильно возмущен такими словами, о чем заявил изданию The Guardian.
Ермак считает, что телеведущий сказал «грязные вещи». При этом он добавил, что Карлсон не является лидером мнений в Республиканской партии США, о чем он понял после встречи с республиканцами в конгрессе.
Ранее ведущий Fox News провел параллель между Владимиром Зеленским и «менеджером стриптиз-клуба», так как он «выкачивает деньги» из разрушающейся американской экономики. Карлсон добавил, что во время визита в Белый дом украинский лидер неподобающе одевается, но политики это игнорируют.