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Пожар произошел в ночном клубе Unique во Владивостоке

Происшествия
Пожар произошел в ночном клубе Unique во Владивостоке

Возгорание произошло в ночном клубе Unique во Владивостоке. Работники заведения смогли устранить пожар без вызова сотрудников экстренных служб.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 декабря, примерно в 02:00. Свидетели в социальных сетях опубликовали ролик с места происшествия. На кадрах видно, как сотрудники заведения используют огнетушители.

В ночном клубе находились люди, когда огонь охватил потолок. Всех посетителей выводили из заведения через единственный выход. Это стало причиной образования очередей. Официальные сведения о причине происшествия и наличии пострадавших в данный момент отсутствуют.
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