Пожар произошел в ночном клубе Unique во Владивостоке

Возгорание произошло в ночном клубе Unique во Владивостоке. Работники заведения смогли устранить пожар без вызова сотрудников экстренных служб.
Инцидент произошел в воскресенье, 25 декабря, примерно в 02:00. Свидетели в социальных сетях опубликовали ролик с места происшествия. На кадрах видно, как сотрудники заведения используют огнетушители.
В ночном клубе находились люди, когда огонь охватил потолок. Всех посетителей выводили из заведения через единственный выход. Это стало причиной образования очередей. Официальные сведения о причине происшествия и наличии пострадавших в данный момент отсутствуют.