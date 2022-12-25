Жертвами снежной бури в США стали 23 человека

Минимум 23 человека погибли из-за обрушившейся на США снежной бури. Об этом сообщает американский канал NBC.
В США произошло резкое понижение температуры. В страну пришли снегопады, сильный ветер и гололед. Все это привело к обрывам линий электропередачи, авариям и задержкам авиарейсов.
Из-за непогоды погибло больше 20 человек. Жертвы проживали в штатах Миссури, Огайо, Колорадо, Мичигана, Небраски, Нью-Йорка, Кентукки, Оклахомы, Висконсина и Канзаса.
Так, в Мичигане 82-летняя женщина насмерть замерзла у дома престарелых. В Огайо тем временем сразу четыре человека скончались в результате аварии, участниками которой стали около 50 машин.