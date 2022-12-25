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Блинкен назвал катастрофой запрет на работу женщин в гуманитарных НКО в Афганистане

Политика
Блинкен назвал катастрофой запрет на работу женщин в гуманитарных НКО в Афганистане

Запрет женщинам работать в гуманитарных организациях в Афганистане обернется катастрофическими последствиями для афганцев. Таким мнением поделился госсекретарь США Энтони Блинкен.

Дипломат заявил, что глубоко обеспокоен из-за введенного «Талибаном»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) запрета на женское участие в распределении гуманитарной помощи. Блинкен подчеркнул, что по всему миру женщины играют в гуманитарных операциях центральную роль.

«Это решение может иметь катастрофические последствия для афганского народа», – предупредил Блинкен в соцсетях.

«Талибан» ранее предписал международным и местным неправительственным организациям приостановить работу сотрудниц в Афганистане.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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