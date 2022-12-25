Блинкен назвал катастрофой запрет на работу женщин в гуманитарных НКО в Афганистане

Дипломат заявил, что глубоко обеспокоен из-за введенного «Талибаном»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) запрета на женское участие в распределении гуманитарной помощи. Блинкен подчеркнул, что по всему миру женщины играют в гуманитарных операциях центральную роль.