Американский ведущий Карлсон назвал обвинения России в подрыве «СП» ложью года

Карлсон отметил, что американские СМИ заявляли об этом «с абсолютно серьезным лицом». Журналист показал кадры CNN, где экс-директор ЦРУ Джон Бреннан вместе с другими гостями во всеуслышание говорят, что Москва сама устроила диверсию на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».