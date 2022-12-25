Американский ведущий Карлсон назвал обвинения России в подрыве «СП» ложью года

Самая глупая ложь этого года – обвинения в адрес Москвы в том, что она якобы сама подорвала газопроводы «Северный поток». К таком выводу пришел ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Телеведущий рассказал о своих «самых любимых примерах лжи за 2022 год». Самой глупой он посчитал обвинения президента России Владимира Путина в подрыве российских газопроводов.
Карлсон отметил, что американские СМИ заявляли об этом «с абсолютно серьезным лицом». Журналист показал кадры CNN, где экс-директор ЦРУ Джон Бреннан вместе с другими гостями во всеуслышание говорят, что Москва сама устроила диверсию на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».