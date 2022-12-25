Диетолог Бронникова заявила о дефиците витамина D в организме россиян

Однако не стоит самостоятельно прописывать себе курс витаминов и злоупотреблять ими, так как это может привести к последствиям. Зимой, чтобы восполнить нехватку витамина, будет достаточно просто постоять несколько минут под солнцем, рассказывает руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова «Прайму».