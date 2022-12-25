Диетолог Бронникова заявила о дефиците витамина D в организме россиян

Россиянам зимой не хватает тех же витаминов, что и жителям других северных государств. В первую очередь речь идет о витамине D и солнце.
Однако не стоит самостоятельно прописывать себе курс витаминов и злоупотреблять ими, так как это может привести к последствиям. Зимой, чтобы восполнить нехватку витамина, будет достаточно просто постоять несколько минут под солнцем, рассказывает руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова «Прайму».
Также у многих наблюдается дефицит витаминов A, C и группы B. Однако в этом случае тоже лучше получать компоненты из продуктов, а не из БАДов. Так, например, можно почаще готовить тушеное мясо с овощами.