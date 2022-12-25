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Терапевт Константинова предупредила о риске воспаления сердца после гриппа

Общество
Терапевт Константинова предупредила о риске воспаления сердца после гриппа

После свиного гриппа у пациента может начаться воспаление оболочки сердца и сердечной мышцы. Об этом URA.RU рассказала Марина Константинова, врач-терапевт ИНВИТРО-Урал.

Среди осложнений вируса гриппа H1N1 (свиной грипп) специалист отметила перекардит и миокардит. Кроме того, заболевание может поражать и делать ломкими сосуды. Это повышает вероятность кровотечений, отметила Константинова. Также случаются проявления сыпи, которая визуально напоминает разноразмерные синяки.

Константинова предупредила, что нередко у болеющих свиным гриппом пациентов развивается вирусная пневмония. В этом случае возможны синюшность кожных покровов и высокая температура, объяснила врач.
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