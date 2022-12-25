Терапевт Константинова предупредила о риске воспаления сердца после гриппа

Среди осложнений вируса гриппа H1N1 (свиной грипп) специалист отметила перекардит и миокардит. Кроме того, заболевание может поражать и делать ломкими сосуды. Это повышает вероятность кровотечений, отметила Константинова. Также случаются проявления сыпи, которая визуально напоминает разноразмерные синяки.