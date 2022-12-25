Психиатр Додица рассказал о росте числа пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами

Число обращений людей с тревожно-депрессивными расстройствами за последний год вырос минимум на 20%. Об этом рассказал главврач психиатрической клиники Госпитальная Марчел Додица.
Чаще всего люди стали обращаться с нервозностью, беспокойством, пессимизмом и высокой чувствительностью к стрессовым ситуациям. Чтобы справиться со страхом и паникой, необходимо сначала заземлиться. Для этого нужно найти опору и сосредоточиться на ней, а после вернуться в границы своего тела. Врач также советует съесть что-то горькое или кислое.
После стоит сосредоточиться на каком-то предмете. Его нельзя упускать из виду, лучше всего его изучить, что позволит снизить тревожность. Также люди стали часто обращаться с депрессией, которая является тяжелым психиатрическим расстройством. Его может лечить только психиатр, так как у этого заболевания очень серьезные симптомы, передает «Газета.Ru».