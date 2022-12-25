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Два человека стали жертвами пожара в жилом доме в Башкирии

Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в жилом доме в Башкирии

Возгорание случилось в селе Еремеево в Башкирии. В результате пожара в жилом доме скончались два человека. Этой информацией поделились в региональном ГУ МЧС.

Сотрудники экстренных служб получили информацию 24 декабря в 21:52. Инцидент произошел на Шоссейной улице. Огонь к приезду спасателей охватил весь дом и гараж. В 22:27 возгорание было локализовано на площади 72 квадратных метров.

В сообщении сказано, что сотрудники экстренных служб во время тушения пожара нашли фрагменты тел двух человек. В ликвидации возгорания принимали участие 28 спасателей и восемь единиц техники.
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