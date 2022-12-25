Отказ от российского газа загнал Германию в тупик

Страны Персидского залива сейчас имеют больше власти на фоне энергетического кризиса. Не стоит забывать, что Катар считается самым крупным поставщиком сжиженного газа, из-за чего политики из Европы слишком зачастили с визитами в эту страну для подписания контрактов на поставки СПГ, передает Die Welt.