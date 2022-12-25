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Отказ от российского газа загнал Германию в тупик

Экономика
Отказ от российского газа загнал Германию в тупик

Стремление Германии заместить поставки газа из России может привести ее к зависимости от Катара. Об этом свидетельствуют «угрозы» арабского государства из-за коррупционного скандала в Европарламенте.

Страны Персидского залива сейчас имеют больше власти на фоне энергетического кризиса. Не стоит забывать, что Катар считается самым крупным поставщиком сжиженного газа, из-за чего политики из Европы слишком зачастили с визитами в эту страну для подписания контрактов на поставки СПГ, передает Die Welt.

Из-за коррупционного скандала, в котором замешана экс-замглавы Европарламента Ева Кайли, Европа остается в невыгодном положении. Катарские дипломаты напоминают Европе, что попытки приостановить взаимодействие Дохи с ЕП могут повлиять на поставки газа.
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