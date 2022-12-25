Том Круз устроил сюрприз Кейт Миддлтон и принцу Гарри на Рождество

Десерты стоимостью 38 фунтов стерлингов каждый год отправляются приятелям знаменитости. На этот раз Том Круз сделал сюрприз Кейт Миддлтон и принцу Уильяму. Инсайдер из окружения актера отметил: факт такого подарка подчеркивает, что принц и принцесса Уэльские — настоящие знаменитости, передает The Sun.