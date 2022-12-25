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Том Круз устроил сюрприз Кейт Миддлтон и принцу Гарри на Рождество

Шоу-бизнес
Том Круз устроил сюрприз Кейт Миддлтон и принцу Гарри на Рождество

Актер Том Круз каждое Рождество делает сюрпризы своим друзьям. Он частным самолетом отправляет кокосовые торты из прославленной кондитерской Doan’s Bakery.

Десерты стоимостью 38 фунтов стерлингов каждый год отправляются приятелям знаменитости. На этот раз Том Круз сделал сюрприз Кейт Миддлтон и принцу Уильяму. Инсайдер из окружения актера отметил: факт такого подарка подчеркивает, что принц и принцесса Уэльские — настоящие знаменитости, передает The Sun.

В мае герцогиня Кембриджская вместе со своим супругом появилась на премьере фильма Тома Круза «Топ Ган: Мэверик» в Лондоне. Для мероприятия принцесса выбрала черное платье и лодочки.
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