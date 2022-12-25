Telegraph: здоровое питание иногда приводит к печальным последствиям

Все это вредит здоровью. The Telegraph вспоминает историю женщины, которая, сделав ошибочные выводы из разрозненной информации, решила исключить из своего рациона молочные продукты. К 38 годам у нее развился остеопороз. Поэтому перед тем, как принимать решение о диетах, всегда полезно проконсультироваться со специалистами.