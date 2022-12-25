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Скончался бывший глава МИД Италии Франко Фраттини

Общество
Скончался бывший глава МИД Италии Франко Фраттини

В возрасте 65 лет в Риме скончался председатель Государственного совета и бывший глава Министерства иностранных дел Италии Франко Фраттини. Информацию подтвердила газета Corriere della Sera.

Фраттини, будучи по образованию юристом, возглавлял французское внешнеполитическое ведомство с ноября 2002 по ноябрь 2004 и с мая 2008 по ноябрь 2011 года, когда во главе правительства страны стоял Сильвио Берлускони. Кроме того, он занимал пост министра по вопросам государственного управления и зампредседателя Европейской комиссии.

С января 2002 года Фраттини был главой Госсовета Италии. Политик страдал от онкологического заболевания и умер в римской больнице Gemelli.
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