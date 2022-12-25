Скончался бывший глава МИД Италии Франко Фраттини

Фраттини, будучи по образованию юристом, возглавлял французское внешнеполитическое ведомство с ноября 2002 по ноябрь 2004 и с мая 2008 по ноябрь 2011 года, когда во главе правительства страны стоял Сильвио Берлускони. Кроме того, он занимал пост министра по вопросам государственного управления и зампредседателя Европейской комиссии.