Аналитик Антонов назвал целью ослабления рубля сокращение бюджетного дефицита

Главная задача снижения курса рубля заключается в сокращении дефицита бюджета. Финансовые власти контролируют процесс и могут остановить его, сообщил агентству «Прайм» финансовый аналитик Владислав Антонов.
Эксперт BitRiver объяснил, что на рубль в настоящее время давят несколько факторов: рост бюджетного дефицита, снижение цен на нефть на мировом рынке, ценовой потолок на нефть и газ, отток капитала и очередные санкции.
Ослабление национальной валюты в сложившейся ситуации необходимо для сокращения дефицита бюджета, о чем власти предупреждали еще летом. Если оценить его объем в 2 трлн рублей, для закрытия дефицита курс доллара должен вырасти до 75 рублей, считает Антонов.