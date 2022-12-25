Депутаты гордумы Салехарда поздравили ветеранов с наступающим Новым годом

Народные избранники с Дедом Морозом и Снегурочкой прошлись по домам ветеранов, вручив им продуктовые наборы. Всего в их маршрут вошли 22 адреса, еще двое ветеранов пришли за подарками самостоятельно. Депутат гордумы Вадим Кугаевский рассказал, что все очень были рады пообщаться со старшим поколением.