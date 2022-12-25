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Депутаты гордумы Салехарда поздравили ветеранов с наступающим Новым годом

Общество
Депутаты гордумы Салехарда поздравили ветеранов с наступающим Новым годом

Депутаты городской думы Салехарда поздравили ветеранов с наступающим Новым годом. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

Предпраздничный обход пожилых граждан с вручением подарков состоялся по инициативе городских депутатов и Совета ветеранов. Глава организации Валентина Тверетина отметила, что такая акция ужа стала доброй традицией для Салехарда.

Народные избранники с Дедом Морозом и Снегурочкой прошлись по домам ветеранов, вручив им продуктовые наборы. Всего в их маршрут вошли 22 адреса, еще двое ветеранов пришли за подарками самостоятельно. Депутат гордумы Вадим Кугаевский рассказал, что все очень были рады пообщаться со старшим поколением.
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