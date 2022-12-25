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Погибшего в Канаде российского хоккеиста Казбекова похоронили в Торонто

Спорт
Погибшего в Канаде российского хоккеиста Казбекова похоронили в Торонто

Погибшего в Канаде 18-летнего россиянина Абакара Казбекова решили похоронить в Торонто из-за долгого оформления необходимых документов. Об этом РИА Новости сообщил отец хоккеиста Заур Казбеков.

Казбеков-старший ранее говорил, что хочет похоронить сына в Дагестане. Однако оформление бумаг затянулось, а тело по исламским обрядам следовало предать земле как можно быстрее. В итоге семья дала разрешение, и молодого человека похоронили в Торонто 22 декабря, сообщил отец хоккеиста.

Абакар Казбеков играл в Канаде за клуб Хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс». Его тело было обнаружено в канадском Лондоне, под окнами многоэтажного дома.
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