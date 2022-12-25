Погибшего в Канаде российского хоккеиста Казбекова похоронили в Торонто

Казбеков-старший ранее говорил, что хочет похоронить сына в Дагестане. Однако оформление бумаг затянулось, а тело по исламским обрядам следовало предать земле как можно быстрее. В итоге семья дала разрешение, и молодого человека похоронили в Торонто 22 декабря, сообщил отец хоккеиста.