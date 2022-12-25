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Эндокринолог Шурина перечислила основные причины проблем с метаболизмом у мужчин

Общество
Эндокринолог Шурина перечислила основные причины проблем с метаболизмом у мужчин

Проблемы с желудочно-кишечным трактом у мужчин могут быть вызваны целым рядом причин. Основные из них назвала врач-эндокринолог Анжелика Шурина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье Сегодня».

По словам эксперта, хорошего метаболизма не может быть без сбалансированного питания. Многие мужчины увлекаются мясными продуктами, но пренебрегают овощами и фруктами. Это, в свою очередь, может привести к развитию подагры с поражением суставов и почек.

Сбои в работе гормональной системы тоже могут обернуться проблемами с ЖКТ. В некоторых случаях подобный сбой может послужить причиной развития сахарного диабета.
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