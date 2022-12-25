Певица Слава веселится с бывшим мужем после сложного расставания

Певица Слава отпраздновала 11-летие младшей дочери в кругу семьи. В компании оказался бывший муж, бизнесмен Анатолий Данилицкий, с которым артистка недавно рассталась.
У пары есть общая дочь Антонина, которой 24 декабря исполнилось 11 лет. Бизнесмен не раз делал Славе предложение, но она каждый раз отказывала ему, поэтому у Антонины фамилия Сланевская.
В социальных сетях тепло поздравили ребенка с днем рождения. Празднование проходило в ландшафтном парке. На празднике присутствовал отец Данилицкий. Несмотря на расставание, пара решила не расстраивать любимую дочь, поэтому забыла про все обиды на время торжества.