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Певица Слава веселится с бывшим мужем после сложного расставания

Шоу-бизнес
Певица Слава веселится с бывшим мужем после сложного расставания

Певица Слава отпраздновала 11-летие младшей дочери в кругу семьи. В компании оказался бывший муж, бизнесмен Анатолий Данилицкий, с которым артистка недавно рассталась.

У пары есть общая дочь Антонина, которой 24 декабря исполнилось 11 лет. Бизнесмен не раз делал Славе предложение, но она каждый раз отказывала ему, поэтому у Антонины фамилия Сланевская.

В социальных сетях тепло поздравили ребенка с днем рождения. Празднование проходило в ландшафтном парке. На празднике присутствовал отец Данилицкий. Несмотря на расставание, пара решила не расстраивать любимую дочь, поэтому забыла про все обиды на время торжества.
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